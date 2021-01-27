Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Неполадки в работе в работе поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube испытывали пользователи в США. Об этом 26 января сообщается на сайте Downdetector.

Так, жители страны жаловались на отсутствие возможности войти в свою учетную запись, проблемы в работе поиска, трудности с получением почтовых сообщений. Пользователи также сообщали о плохой работе YouTube при загрузке веб-сайта и запуске видеороликов.

Кроме того, сбои наблюдались с сервисом видеоконференций Zoom.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января произошел сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

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