Амстердам, , 01:27 — REGNUM Незаконные протестные акции состоялись в столице Нидерландов Амстердаме, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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По ее данным, в одном из районов города собрались протестующие, которые вступили в столкновение с сотрудниками полиции. Они бросали в полицейских камни и петарды, силовикам пришлось вызвать подразделения специального назначения на помощь. Прибывшее подкрепление смогло разогнать протестующих. Часть митингующих полицейские задержали.

Также протесты прошли и в Роттердаме. В этом городе силовики задержали 33 протестующих за правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Нидерландах прошла серия протестных акций против введения в стране комендантского часа. В результате протестов были задержаны 150 человек. Тем не менее власти страны отказались отменять комендантский час.

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