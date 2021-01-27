Мехико, , 09:11 — REGNUM Мексика пострадала от пандемии коронавируса больше всех стран, согласно анализу Bloomberg. Об этом 26 января сообщает Mexico News Daily.

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Начиная с ноября компания Bloomberg ежемесячно проводила анализ ситуации в 53 странах c капиталом более $200 млрд, чтобы определить, где с вирусом справились наиболее эффективно и с наименьшим ущербом для бизнеса и общества.

Мексика заняла 53-е место как в ноябрьском, так и в декабрьском рейтинге. Страна сохранила эту незавидную позицию и в январе 2021-го.

За время пандемии в Мексике было выявлено 1,77 млн случаев заражения SARS-CoV-2, скончались 150 273 человека.