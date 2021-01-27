Бейрут, , 00:14 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на ливанской территории выросло до 2447. Также за 26 января в республике выявили 3505 носителей коронавируса нового типа. Всего с начала пандемии в Ливане подтвердили 285 754 случая заражения SARS-CoV-2.

При этом советник ливанского минздрава Мохаммад Хайдар отметил, что у больниц республики резко возросла потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких. Он добавил, что в настоящее время власти Ливана ведут переговоры с Францией о поставках медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в ливанском Триполи прошла акция протеста против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В результате столкновений с полицией пострадали пятеро протестующих и трое силовиков.

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