Вашингтон, , 23:58 — REGNUM The Last of Us Part II от Naughty Dog обошла игру «Ведьмак3: Дикая охота» студии CD Project Red по показателю количества наград. Об этом 26 января сообщил портал Games Radar.

Пользователь форума Reddit, известный под ником Australiughhh, обратил внимание, что в 2020 году The Last of Us Part II получила 261 награду, в то время как третья часть «Ведьмака» в 2015 году была удостоена 260 наград. Таким образом, сиквел The Last of Us стал самой награждённой игрой в истории индустрии.

Информация о количестве наград различных видеоигр публикуется на портале gameawards.net.

Напомним, что в 2019 году больше всего наград получила Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, в 2018 на первое место вышла God of War Кори Барлога, в 2017 — The Legend of Zelda: Breath of the Wild Хидэмаро Фудзибаяси. Ранее первые места занимали такие проекты, как BioShock (2007), Resident Evil 4 (2005), Half-Life 2 (2004) и Star Wars: Knights of the Old Republic (2003).

