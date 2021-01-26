Братислава, , 23:53 — REGNUM В Словакии после прививки антикоронавирусной вакциной Pfizer/BioNTech умер 79-летний мужчина, сообщила 26 января журналистам представитель Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова.

По ее словам, умерший мужчина страдал рядом хронических заболеваний. Резкому ухудшению его здоровья поспособствовали вызванные прививкой повышение температуры и ослабление организма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бельгии и Норвегии были зафиксированы несколько десятков смертей после вакцинации от коронавируса. Все они были связаны с вакциной Pfizer/BioNTech.

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