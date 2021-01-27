Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Главный редактор TheWashington Post Мартин Бэрон — проработавший в газете 8 лет и увеличивший штат сотрудников в два раза — заявил, что в феврале уйдет на пенсию. Об этом 26 января пишет Associated Press.

Один из ведущих журналистов страны, Бэрон руководил The Washington Post во время цифровой трансформации и достойно выдержал острую конкуренцию с Нью-Йорк Таймс, еще одним новостным гигантом.

Под руководством Бэрона газета получила 10 Пулитцеровских премий.

Главный исполнительный директор газеты Фред Райан сказал, что Бэрон «вдохновил нас на создание отличных репортажей, провел удивительную цифровую трансформацию и увеличил число читателей до невиданных высот».

Райан пообещал ответственно провести «широкий» поиск преемника Бэрона среди внутренних и внешних кандидатов.

Бэрон уйдет на пенсию 28 февраля 2021 года после восьми лет работы в газете.

Он был редактором The Washington Post с 31 декабря 2012 года, после того как работал редактором The Boston Globe с 2001 года.