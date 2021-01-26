Лос-Анджелес, США, , 23:46 — REGNUM Кевин Харт исполнит роль Роланда в будущем фильме, в основу которого ляжет популярная серия видеоигр Borderlands. Об этом 26 января сообщил портал Game Rant.

Издание отметило, что Харта будет непривычно видеть в подобной роли, поскольку зрители знают его прежде всего как как комедийного актёра. При этом редакция обратила внимание, что режиссёр картины Элай Рот выразил увереность в том, что Харт вполне способен сыграть такого серьёзного персонажа.

«Мы рады взволновать публику той стороной Кевина, которую они никогда раньше не видели. Он будет потрясающим Роландом», — сказал Рот.

Ранее стало известно, что к этому кинопроекту также присоединилась актриса Кейт Бланшетт, она сыграет Лилит — игрового персонажа класса Сирена. Что касается Роланда, то это игровой персонаж класса Солдат в игре Borderlands, и неигровой — в Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

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