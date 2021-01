Лос-Гатос, США, , 23:14 — REGNUM Тестирование бета-версии будущей многопользовательской игры (MMO) Magic: Legends старует 23 марта 2021 года. Об этом 26 января сообщил портал Comicbook.

В основу Magic: Legends легла популярная карточная коллекционная игра Magic: The Gathering от компании Wizards of the Coast. Разработчики выложили в сеть трейлер, в котором они рассказали о том, как геймеры смогут собирать колоды карт персонажа.

Созданием игры занимается студия Cryptic, ранее работавшая над проектами Neverwinter и Star Trek Online. В качестве издателя выступает китайская Beijing Perfect World (Perfect World Games).

