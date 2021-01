Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Capcom, объявив стоимость копии Resident Evil Village, дала понять, что не будет поднимать цены на игры для консолей нового поколения. Об этом 26 января собщил портал We Got This Covered.

В США восьмую часть Resident Evil после релиза можно будет купить за $60, такова будет стоимость копии игры для всех платформ. Издание отмечает, что при этом Capcom позже всё же может поднять цены на игры до $70, поскольку компания не дала комментариев по поводу текущей ценовой политики.

Напомним, ранее издательская компания 2K заявила, что планирует поднять цену на игры для консолей будущего поколения с $60 до $70. Её руководство объяснило этот шаг тем, что проекты игр становятся все более масштабными, а значит и дорогостоящими. С аналогичными заявлениями выступил ряд других издателей и разработчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Capcom назвала Resident Evil Village игрой с открытым миром