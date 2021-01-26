Женева, Швейцария, , 22:28 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 410 152 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 99 363 697 человек. Такие данные приводит 26 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 10 413 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 135 959.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 514 098 случаях заражения и 11 434 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.