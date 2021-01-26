Рим, , 22:16 — REGNUM По данным на вечер вторника, 26 января, в Италии умерли 86 422 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 541 (днем ранее — на 420), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 10 593 (днем ранее — на 8562).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 485 956 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 482 417 человек — на 9213 меньше, чем днем ранее.

25 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 61 034 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 169 510.