Токио, , 22:02 — REGNUM Capcom охарактеризовала будущую Resident Evil Village как игру с открытым миром. Об этом 25 января сообщил портал Rely On Horror.

Журналисты обратили внимание, что разработчики добавили новые теги в базу сервиса Steam. Кроме того, Capcom сообщила, что в игре будет присутствовать сексуальный контент.

Стоит отметить, что когда геймеры задали вопрос об «открытом мире» инсайдеру, известному под ником AestheticGamer, он пояснил, что в случае с Resident Evil Village этот термин может означать не совсем то, к чему они привыкли.

«Resident Evil Village имеет своего рода небольшой открытый мир», — написал AestheticGamer, отметив, что сами разработчики используют термин «метроидвания», т. е. в этой игре франшизы Resident Evil больше внимания будет уделяться исследованию карты, а также открытию и объединению локаций.

Ранее Capcom объявила, что релиз Resident Evil Village состоится 7 мая 2021 года. Разработчики выложили в сеть двадцатиминутный ролик, в котором рассказали о проекте.

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