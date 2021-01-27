Москва, , 06:26 — REGNUM Ученик 11-го класса московской школы пожаловался на массовое ухудшение зрения в его классе после использования электронных досок. Письмо зачитал журналист Константин Сёмин на своём YouTube-канале.

Учитель у электронной доски (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

«С восьмого класса в кабинетах у нас поместили огромные электронные доски «Московская электронная школа», имеющие сенсорные панели, выход в интернет и прочие прелести. Обычные доски с мелом убраны. Теперь вся наша учебная деятельность полностью связана с этой электроникой. Занимаясь с этими досками, при запуске которых появляется логотип американской компании American Megatrends, мы все посадили зрение. Если в восьмом классе у ребят, как и у меня, особых проблем не было, то в одиннадцатом классе половина учащихся сидит в очках, в том числе и я», — процитировал Сёмин.

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Проект «Московская электронная школа» запущен в Москве в 2016 году и сейчас охватывает все столичные школы. Эксперимент начинался в правовом вакууме, без чётких санитарных правил, регламентировавших цифровое обучение. Также выяснилось, что в столице не проводились серьёзные медицинские исследования, которые могли бы проверить безопасность МЭШ.

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Переход в среднем образовании на электронные устройства не раз критиковался представителями науки и родительской общественностью, а в семьях московских школьников рассказывали о влиянии гаджетов на здоровье, ослабление зрения.

В мэрии Москвы на критику не отреагировали, реализация проекта продолжается.