Балахна, Нижегородская область, , 20:55 — REGNUM Следственное управление Нижегородской области направило в суд уголовное дело о мошеннической сделке, заключенной между двумя депутатами Балахнинского муниципального округа. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Отмечается, что одного из народных избранников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и, а его коллегу — в пособничестве этому преступлению.

По версии следствия, осенью 2017 года один из обвиняемых депутатов вступил в преступный сговор со вторым обвиняемым и выступил в качестве продавца в сделке с ООО «Балахнинская коммунальная компания».

При этом он завысил стоимость тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны на более чем 23,5 млн рублей.

В ходе предварительного расследования оба фигуранта уголовного дела признали свою вину и возместили причиненный ими материальный ущерб.

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