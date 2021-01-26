Скопье, , 21:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 января сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2518 человек в стране выявили 444 носителя коронавируса. Еще 894 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 91 161 случай заражения. 2811 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 21 — за последние сутки. 79 621 пациент выздоровел. Лечение в стране проходят 8728 человек, из них 305 находятся в больничных учреждениях.

Македонские аналитики отмечают новый рост смертности среди пациентов с COVID-19 на фоне общего понижения ежедневно выявляемого числа новых носителей. В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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