Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Новая игра студии IO Interactive про Джеймса Бонда будет самостоятельным проектом, не связанным с другими произведениями, выпущенными в рамках франшизы. Об этом 26 января сообщил портал Game Rant.

Разработчики отметили, что Агента 007 в игре озвучит совершенно новый актёр. IO Interactive также дала понять, что проект будет масштабным и что он очень много значит для студии, поскольку ради него компания в два раза увеличила штат: с 200 до 400 сотрудников.

Напомним, 20 января 2021 года IO Interactive выпустила игру Hitman 3, которая станет последней игрой серии. Ранее разработчики объявили, что они решили приостановить работу над этой франшизой.

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