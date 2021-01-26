Лондон, , 20:43 — REGNUM Число умерших от COVID-19 преодолело в Британии отметку в 100 тыс., сообщает 26 января минздрав страны.

По данным ведомства, за сутки умер 1631 пациент с диагнозом COVID-19.

С учетом этих данных общее число жертв эпидемии оценено правительством в 100 162 человека.

При этом сообщается, что общее число случаев заражения коронавирусом подошло к 3,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, британское правительство продолжает ужесточать карантинные ограничения и штрафы за их нарушение. С 4 января введен третий по счету национальный локдаун, и правительство не исключает, что карантин продлится минимум до конца марта.

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