Подгорица, , 21:14 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1887 проведённых ПЦР-тестов, выявили 565 новых случая коронавирусной инфекции, еще 7 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 26 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 7 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 87 лет, а самому младшему 70 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 59 262, а количество скончавшихся составляет 777 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 25 января в Черногории было подтверждено 381 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 2 смертельных случая.