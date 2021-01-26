Тирана, , 21:13 — REGNUM В Албании 26 января в результате исследования 3605 образцов выявили 879 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордное число выявленных в сутки заражений для страны, в прошлый раз эта отметка была достигнута 12 декабря.

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Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться. Ещё 589 человек был признан излечившимся.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 73 691 случаев заражения коронавирусом. 44 880 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1332 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли восемь пациентов с COVID-19 в возрасте от 29 до 84 лет. Лечение от COVID-19 проходят 27 479 человек, из этого числа более половины— 16 040 — в Тиране. На стационарном лечении находится 284 пациента, трое подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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