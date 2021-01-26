Давос, Швейцария, , 20:35 — REGNUM Выступая в онлайн-формате на конференции Всемирного экономического форума (ВЭФ), который в условиях пандемии проводится в заочном формате мероприятия высокого уровня «Давосская повестка дня», Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался за строительство многополярного мира с многосторонними механизмами развития глобальной экономики. Об этом 26 января сообщает Синьхуа, привлекая внимание к предложенным главой ООН путям выхода из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

По словам А. Гутерреша, кризис показал хрупкость мировой экономики и ситуации в отдельных странах, которые требуют вмешательства международного сообщества и устранения в течение 2021 года. Он обратил внимание на необходимость долгосрочных стимулирующих мер, к которым отнес производство вакцин от коронавируса и оказания эпидемиологической помощи и поддержки развивающимся странам.

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