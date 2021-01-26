Нью-Дели, , 20:32 — REGNUM Интернет отключили власти Индии в ряде районов столицы из-за акций протеста, пишет 26 января Economy Times.

Без интернета остались районы Газипур, Сингху, Мукарба, Тикри, Нанглой и Чоук. Восстановлена связь будет не ранее полуночи. Решение принято на фоне протестов фермеров.

Согласно сообщению интернет-провайдеров, отключение произошло по распоряжению правительства Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов фермеров в Индии погиб человек, десятки сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Протесты проходят параллельно с празднованием Дня республики, отмечаемом в Индии. Для разгона протестующих, которые вели себя агрессивно, был применён слезоточивый газ.

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