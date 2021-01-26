Лондон, , 20:18 — REGNUM Спекулянты, воспользовавший ошибкой на сайте британскогой компании Argos, смогли разместить заказы на консоль PlayStation 5 ещё до того момента, как устройства поступили на склад магазина. Об этом 26 января сообщил портал IGN.

Сразу несколько источников сообщили изданию, что люди смогли заказать консоли 25 января 2021 года, несмотря на то, что поступление официально состоялось лишь сегодня, 26 января 2021-го. Лазейку на сайте магазина обнаружила группа Express Notify. Отмечается, что Argos исправила ошибку, однако спекулянтам всё же удалось приобрести какое-то количество устройств.

Стоит отметить, что в Великобритании сегодня особо остро стоит проблема спекуляции на PlayStation 5. Несколько британских компаний сообщили, что они отменили большие заказы на консоли, которые разместили организованные группы спекулянтов.

В результате группа британских парламентариев представила законопроект, в рамках которого она предложила провести дебаты по поводу возможности ввести законодательный запрет на перепродажу игровых консолей и компьютерных компонентов по ценам, значительно превышающим рекомендуемые.

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