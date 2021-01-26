Тула, , 20:18 — REGNUM План мероприятий по укреплению сотрудничества между Тульской и Нижегородской областями подписали главы этих регионов Алексей Дюмин и Андрей Никитин 26 января в рамках рабочей встречи в режиме видеоконференцсвязи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Рабочая встреча глав Тульской и Нижегородской областей Управление пресс-службы правительства Тульской области

Между правительствами регионов Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2018 году. Как отметил Алексей Дюмин, оно послужило стимулом для кооперации оборонно-промышленных предприятий Тульской и Новгородской областей. Также активное сотрудничество ведется в сфере развития инвестиционного климата. В итоге оба региона занимают высокие места в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов России.

«Уже сформирован проект Плана сотрудничества между нашими регионами на 2021−2022 годы. Андрей Сергеевич, хочу Вас заверить, что Тульская область — Ваш надёжный партнёр. Мы нацелены на совместную работу по всем направлениям», — сказал Алексей Дюмин.

«Действительно, Тульская область — лидер по инвестклимату, один из лидеров страны по промышленному развитию. Для Новгородской области важно и интересно, что Тула — один из лидеров по системному благоустройству городского пространства, и сегодня в Великом Новгороде строятся набережные на тех территориях, где их никогда не было, перенимая тульский опыт», — отметил Андрей Никитин.

Главы регионов подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества на ближайшие два года. План предусматривает взаимодействие между высшими учебными заведениями двух областей, а также научным центром мирового уровня «ТулаТЕХ»; совместную реализацию программ продвижения товаров местного производства «Сделано в Тульской области» и «Покупай Новгородское»; разработку совместного пилотного проекта Новгородской и Тульской областей в сфере «адаптивного» туризма. Также предполагается укрепление связей и обмена опытом в отраслях промышленности, предпринимательства, развитии сферы услуг и др.