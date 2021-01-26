Варшава, , 20:17 — REGNUM Представители исследовательского центра United Surveys провели исследование общественного мнения в Польше по поводу оценки жителями страны системы регистрации на вакцинацию от COVID-19. Результаты были опубликованы в издании Dziennik.

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Так, 51% опрошенных негативно оценил работу системы, ссылаясь на сложности как при записи по телефону, так и в онлайн-регистрации. Обратного мнения придерживаются лишь 45,6% респондентов. 3,4% не смогли дать конкретную оценку системе регистрации.

В исследовании приняло участие 1000 взрослых жителей Польши. Оно прошло 21 января текущего года.

Отмечается, что ранее польские интернет-пользователи оставили массу комментариев на сайте онлайн-регистрации с жалобами на возникшие проблемы при записи на вакцинацию. Жалобы поступали также и на процесс записи по телефону — телефонная линия была постоянно перегружена.