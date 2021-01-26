Москва, , 20:06 — REGNUM Очевидно, ситуация вокруг блогера Алексея Навального будет развиваться в предусмотренном законом порядке: будет суд, считает член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ», бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Российской Федерации Евгений Мысловский.

«Но остановится ли следствие только на том, что он нарушил требования УФСИН в рамках своего условного наказания? Он же, как говорится, «парень длинный», за ним много чего есть. И если история закончится разбирательством только по заявлению УФСИН, то, на мой взгляд, этого будет мало. Но пока трудно сказать, как пойдет дело дальше», — рассказал бывший старший следователь по особо важным делам при ГП РФ.

«А вообще, я с детства не люблю ни взяточников, ни, тем более, провокаторов. А то, что он занимается провокациями, наглядно продемонстрировала история с так называемым «Дворцом Путина», в которой только два слова правды: «Дворец стоит». В целом же это совершенно бездоказательное обвинение главы государства непонятно в чем. Как следователь, я посмотрел, сделал для себя кое-какие наметки, и мое личное мнение таково: если бы ко мне попало его дело о клевете на президента, я уверен, что он бы сидел, как миленький, потому что все в этой истории — манипуляции и провокации», — рассказал Евгений Мысловский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.