Милан, Италия, , 19:51 — REGNUM В 2021 году ВВП Италии вырастет не более чем на 3%, с таким прогнозом выступили во вторник, 26 января, эксперты Международного валютного фонда.

В правительстве Италии исходят из роста ВВП на 6% в 2021 году. В 2020 году объем ВВП страны снизился на 9,2%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 9%. Госдолг Италии вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.