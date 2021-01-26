Москва, 26 января 2021, 19:49 — REGNUM С инициативой распространить на всю страну практику использования мобильных устройств для отслеживания состояния здоровья людей выступил глава Ленинградской области, член Высшего совета партии Александр Дрозденко в ходе второгопартийного Социального онлайн-форума, прошедшего в Москве во вторник, 26 января.
По словам Александра Дрозденко, специальные трекеры помогут врачам оперативнее реагировать на угрозы здоровью людей, а в некоторых ситуациях — и спасти им жизнь.
Предложение Александра Дрозденко поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, принимающий участие в форуме, в свою очередь, отметил, что во время пандемии телемедицинские технологии оказывают большую помощь в борьбе с распространением коронавируса.
В работе форума приняли участие активисты волонтерских центров партии, развернутых во всех регионах страны. Ранее они озвучили новые социально значимые инициативы — о лицензировании частных домов престарелых, поддержке жителей осажденного Севастополя.
Первый Социальный онлайн-форум «Единой России», в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, состоялся 14 декабря. Глава государства поддержал ряд инициатив, в том числе, о страховании немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также повышении доступности медицинских препаратов. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — партия реализует их совместно с правительством.