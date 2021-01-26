Москва, , 19:49 — REGNUM С инициативой распространить на всю страну практику использования мобильных устройств для отслеживания состояния здоровья людей выступил глава Ленинградской области, член Высшего совета партии Александр Дрозденко в ходе второгопартийного Социального онлайн-форума, прошедшего в Москве во вторник, 26 января.

По словам Александра Дрозденко, специальные трекеры помогут врачам оперативнее реагировать на угрозы здоровью людей, а в некоторых ситуациях — и спасти им жизнь.

«В Ленинградской области еще несколько лет назад начали внедрять дистанционные формы отслеживания здоровья пациентов, в том числе находящимися в «зоне риска». У нас более 300 тысяч человек ежегодно используют кардиомониторы, приборы для измерения давления, которые через сим-карту передают данные лечащему врачу. Врач может наблюдать одновременно до 350 человек. Благодаря этому в четыре раза снизилось количество вызовов скорой помощи этими людьми. При использовании этих приборов сигнал приходит врачу, он оперативно их консультирует по возникающим вопросам», — сказал он.

Предложение Александра Дрозденко поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Прямо скажу — за этим будущее. И дело даже не только в пандемии, она рано или поздно закончится. «Вообще, это правильное развитие медицины, поскольку позволяет следить за состоянием здоровья пациента 24 часа в сутки, «чувствовать» любые изменения в его здоровье», — сказал председатель партии, — Я вне всякого сомнения эту инициативу, чтобы посмотреть, как использовать такого рода дистанционное наблюдение с помощью мобильных устройств на федеральном уровне, поддержу».

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, принимающий участие в форуме, в свою очередь, отметил, что во время пандемии телемедицинские технологии оказывают большую помощь в борьбе с распространением коронавируса.

«2020 год стал стартом для активного развития цифровых технологий не только в медицине, но и во всем нашем обществе. Фактически с первых дней был сформирован ресурс для фиксации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы фактически создали национальную систему учета. И сегодня же это регистр используется для сбора данных о вакцинированных пациентах. Разработка и продвижение лекарственных препаратов была бы невозможна, если бы мы не использовали современные технологии», — сказал он.

В работе форума приняли участие активисты волонтерских центров партии, развернутых во всех регионах страны. Ранее они озвучили новые социально значимые инициативы — о лицензировании частных домов престарелых, поддержке жителей осажденного Севастополя.

Первый Социальный онлайн-форум «Единой России», в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, состоялся 14 декабря. Глава государства поддержал ряд инициатив, в том числе, о страховании немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также повышении доступности медицинских препаратов. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — партия реализует их совместно с правительством.