Ханты-Мансийск, , 19:48 — REGNUM В Югру поступило 27 тысяч доз вакцины от коронавируса. Их уже распределили среди территориальных медицинских учреждений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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До конца января ожидается поступление ещё 40 тысяч доз, в феврале — более 70 тысяч, отмечают в штабе.

На сегодня от коронавируса привиты более семи тысяч югорчан. В листе ожидания на прививку от COVID-19 19 тысяч жителей ХМАО.

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский напомнил, что даже после вакцинации граждане должны соблюдать масочный режим.