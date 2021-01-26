Подгорица, , 19:47 — REGNUM Черногория подписала соглашение с Китаем: ей будут доставлены 150 000 доз китайских вакцин от компании Sinofarm, сообщила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

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По словам министра, в первом квартале ожидается поставка 50 тысяч доз российской вакцины.Она также пояснила, что контракт с Pfizer подписан и находится на финальной стадии.

Министр снова подтвердила, что вакцинация в Черногории начнется в конце января — начале февраля.