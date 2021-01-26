Варшава, , 19:28 — REGNUM Польская студия CD Projekt RED представила официальный набор инструментов для создания модификаций к игре Cyberpunk 2077. Информация была опубликована 26 января на странице проекта.

Отмечается, что «мастерская» будет обновляться одновременно с игрой, благодаря чему не будет возникать проблем с совместимостью. Стоит отметить, что ранее моддеры (создатели модификаций) выпустили несколько интересных дополнений, не имея доступа к подобным инструментам.

Напомним, энтузиасты самостоятельно исправили несколько серьёзный проблем Cyberpunk 2077. В частности, они вернули в игру ту систему освещения, которая была показана в демонстрации игры для выставки E3 в 2018 году. Моддеры также выпустили дополнения, добавляющие в игру напарников, возможность внесения цветовой коррекции и другие функции.

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