Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Старейший тихоокеанский тис в Америке прекратил свое существование. Об этом 26 января сообщает USA Today.

Громадный тис многие годы простоял в одном из парков Вашингтона и в один день все же упал.

«Пришло его время, — сказал Дэвид Касс, лесник вашингтонского парка. — Тис прогнил в середине, и в стволе начался процесс разложения».

Арборист — специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними как за индивидуальными организмами — заявил, что дерево берет отсчет примерно с 1610 года, в это же время Галилео Галилей впервые наблюдал за лунами Юпитера.

Этот тихоокеанский тис, возможно, был старейшим во всей Америке.