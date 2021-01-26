Москва, , 19:26 — REGNUM Суд избрал для участника несанкционированной акции в Москве Евгения Есенова меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее решение 26 января было принято Пресненским районным судом столицы.

Незаконная акция на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в отношении Есенова», — сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Его заключили под стражу на два месяца — до 24 марта 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о нападении протестующего на полицейских поступило в суд