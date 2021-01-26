Тюмень, , 19:19 — REGNUM В Тюменской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В листе ожидания — шесть тысяч человек, сообщил начальник отдела развития медико-санитарной помощи и профилактической медицины регионального департамента здравоохранения Игорь Крючков в эфире телеканала «Тюменское время».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регион поступило 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. До конца января регион получит ещё 17 тысяч доз, в феврале — 47 тысяч. В регионе развёрнуто 35 пунктов для вакцинации от коронавируса. Для иммунизации жителей сельских территорий будут использовать 11 мобильных комплексов.

При записи на прививку от коронавируса в поликлинике нужно иметь при себе лишь паспорт, полис и СНИЛС. Идёт активная запись по телефону 122 и через портал госуслуг.