Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга проиндексировали на 3,4% меры социальной поддержки, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт‑Петербурга, в том числе размер регионального материнского капитала.

Дети на катке Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, в 2021 году размер материнского (семейного) капитала в Петербурге составит 165 930 рублей (в 2020 году — 160 474 руб.), а земельного капитала — 382 352 рубля, сообщили 26 января в городском комитете по социальной политике.

Региональный материнский капитал выдается многодетной петербургской семье однократно при рождении третьего или последующего ребенка. По итогам 2020 года сертификаты «Материнский (семейный) капитал» получили 5934 многодетных семьи. С начала реализации регионального закона о маткапитале выдано 50 189 сертификатов.

Сертификат можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение транспортного средства, земельного участка и (или) строительство садового дома, а также на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых.

Многодетные семьи Петербурга, состоящие на учете в качестве нуждающихся в предоставлении садовых участков, с 2016 года имеют право на предоставление земельного капитала, с помощью которого можно самостоятельно приобрести садовый участок и компенсировать часть расходов. Земельный капитал выдается однократно, после чего гражданин теряет право на предоставление земельного участка.

В 2020 году было выдано 4283 сертификата «Земельный капитал в Санкт‑Петербурге». Сумма выплат в прошлом году по сертификатам разных лет составила 1,192 млрд руб. Всего с 2016 года выдано 22 298 сертификатов. Выплаты произведены по 15 899 сертификатам на общую сумму 5,4 млрд рублей.

«Меры поддержки многодетных семей, которые реализуются правительством Санкт‑Петербурга, показывают свою эффективность — количество многодетных семей в городе ежегодно растет. В настоящее время в нашем городе проживает 47,3 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 152 тысяч детей», — отметил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года петербургские депутаты поддержали продление программы регионального материнского капитала до 2026 года.

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