Москва, , 19:09 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве остаётся значительно ниже эпидемического порога. Об этом сообщили 26 января в Роспотребнадзоре.

Открытие катка на ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметили в ведомстве, ситуация по гриппу и ОРВИ в столице в целом «спокойная и соответствует сезону года».

По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости на неделе с 18 по 24 января по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями среди совокупного населения находились ниже на 50,9%, среди детей до двух лет — на 86,0%, среди детей 3−6 лет — на 85,3%, среди детей 7−14 лет — на 80,8%, среди взрослого населения — на 8,3%.

В ведомстве также сообщили, что в рамках подготовки к эпидсезону по гриппу и ОРВИ в Москве были привиты более 7 млн 417,1 тысячи человек, что составляет 59,1% от всего населения города.