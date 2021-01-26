Санкт-Петербург, , 19:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция совместно с Росгвардией задержала банду из пятерых иностранцев, занимавшихся разбоем и похищениями людей, сообщает 26 января управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых злоумышленников, все они являются гражданами восточноазиатского государства, их возраст варьируется от 23 до 35 лет. Старший из них является действующим адвокатом и имеет адвокатский статус на территории России», — указано в сообщении правоохранителей.

По неофициальным данным, задержанные являются гражданами Китая.

В частности, задержанные причастны к нападению на трех иностранных студентов в октябре 2020 года. Похитив студентов, они насильно отвезли их в ресторан восточной кухни, где избивали и требовали возврата «долга» на сумму свыше одного млн рублей.

Как выяснили следователи, «долг» подозреваемые обосновали тем, что один из студентов, работающий в туристической сфере, привел иностранных туристов не в тот ресторан, чем лишил злоумышленников прибыли.

Кроме того, задержанные подозреваются в причастности к разбоям, похищениям людей, «крышеванию» туристических фирм, торговле наркотиками и оружием.

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