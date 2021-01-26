Тамбов, , 18:48 — REGNUM Тамбовский губернатор Александр Никитин сегодня, 26 января, посетил выставку «Тамбов студенческий», которая открылась в областном Доме молодёжи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он пообщался со студентами и принял участие в их награждении за заслуги перед регионом.

Тамбовский губернатор Александр Никитин со студентами Tambov.gov.ru

Выставка «Тамбов студенческий» посвящена лучшим представителям молодёжи региона. 16 историй-биографий студентов средних и высших учебных заведений разместили в выставочном зале регионального Дома молодежи. Эти ребята в прошлом году принимали участие в акции взаимопомощи «Мы вместе», представляли регион на всероссийских мероприятиях, многие из них смогли получить сразу несколько стипендий. 26 января им выпала возможность лично пообщаться с губернатором.

Глава региона ознакомился с экспозицией и поздравил всех участников встречи с прошедшим праздником — Днём российского студенчества.

«Вы — яркие звёзды Тамбовской области. Хочу поблагодарить каждого за ваши успехи и труды. Впереди вас ждёт много высот, успехов. Если тот запал, который есть, сохранится, то дорога ваша будет яркой», — сказал Александр Никитин.

Он поздравил ребят с прошедшим Днём студента, пожелав счастья, радости, здоровья, крепкой дружбы. Губернатор выразил уверенность, что «самое светлое время в жизни каждого человека — студенчество».

В свою очередь, ребята поинтересовались, как проходили студенческие годы губернатора, каковы планы по строительству спортивных объектов, узнали мнение главы региона об архитектуре Тамбова. Также на встрече с молодежью Александр Никитин рассказал о своих впечатлениях от прошедших в минувшие выходные несогласованных акций в городах России.

«У меня крайне негативное восприятие субботней акции. Во-первых, участие в несогласованных митингах — это нарушение закона. Во-вторых, когда митингующие пытаются сделать массовку из школьников, привлекают подростков на уличные шествия с помощью размещения провокационных роликов в популярных социальных сетях — это неприемлемо», — подчеркнул Александр Никитин.

Он также отметил, что как многодетный отец может «объективно отметить, что дети не понимают, что происходит, воспринимая происходящее как развлечение», при этом обратив особое внимание на то, что «во время шествий были и беспорядки, где участников подстерегала реальная опасность»:

«Да, в Тамбове все прошло спокойно. Обстановка контролировалась. И важную роль здесь сыграло молодёжное сообщество, с которым у власти выстроен честный диалог. В регионе реализуется грамотная молодёжная политика в общественной, социальной сферах, в профессиональной ориентации. Молодым тамбовчанам есть где себя проявить. Уверен, что надо заявлять о себе в созидательном, а не в негативном направлении».

Отдельно губернатор Александр Никитин поблагодарил тех, кто принял участие в акции взаимопомощи «Мы вместе», подчеркнув, что они «по зову сердца» помогали и продолжают помогать жителям региона в «это непростое время»:

«Спасибо вам за эту бескорыстную работу».

В конце встречи Александр Никитин наградил участников благодарственными письмами и ценными подарками — наручными часами.

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