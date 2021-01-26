Казань, , 18:36 — REGNUM Детский омбудсмен Татарии Ирина Волынец разместила на своей странице в социальной сети рассказ о событиях, происходивших в Казани 23 января.

«Как и положено Уполномоченному по правам ребенка в эту субботу я была в самой гуще событий, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, а именно — обеспечивать защиту прав несовершеннолетних. И так, на что же имеет право ребенок? На уважение, доброе внимательное отношение, гармоничное развитие, но главное его право — это право на жизнь», — написала Ирина Волынец.

«Очевидно, что самое главное право наших детей для организаторов беспорядков не имеет никакого значения, что, конечно же, понимают все здравомыслящие люди. Иначе зачинщики незаконных акций не стали бы вкладывать столько ресурсов в привлечение не просто молодёжи, а даже детей. Они всегда это делают при попытках раскачать лодку, независимо от того, где разжигают очередную цветную революции: зазывают самых юных, накручивают их по полной программе, пытаются поставить их в первые ряды. Ведь энергии и смелости у молодых хоть отбавляй. Что нужно молодым, чтобы сподвигнуть их на действия? О чём им надо наплести? Правильно — о правах! Праве на свободу (от чего?), праве на свой голос (а сейчас его нет?). А ещё надо обязательно сказать, что они крутые и сильные, что в них очень верят, рассчитывают на них и что они точно смогут всё! И еще очень важно заявить, что боятся только жалкие трусы, а настоящие герои всегда идут до конца. До какого конца? Куда идут? И главное, с какой целью? Об этом провокаторы не говорят. Но в этой ситуации тем более молодцы те молодые люди, которые думали своей головой, не поддались на давление, проявили мудрость», — отметила она.

«Ну, а в отношении политических авантюристов, которые хотели бы прикрыться детьми, как щитом, сама собой напрашивается аналогия с фашистами, которые гнали впереди себя женщин, детей и стариков при проходе через минные поля. Называя вещи своими именами, скажу: зачинщики протестов — такие же нелюди, готовые на любые жертвы для достижения своих гнусных целей. Детские жизни для них — разменная монета», — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка Татарии.

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