Сараево, , 19:15 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 26 января.

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Заражение было подтверждено у 261 жителя Федерации Босния и Герцеговина и у 106 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 120 532 случая заражения коронавирусом и 4593 смертельных случая.

Напомним, что раннее 25 января в Боснии и Герцеговине было подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 18 смертельных случаев.