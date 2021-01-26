Воронеж, , 18:32 — REGNUM В Воронеж 27 января прибудет заместитель министра культуры Ольга Ярилова, чтобы проинспектировать реконструкцию театра кукол «Шут». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Ярилова также встретится с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт театра кукол «Шут» — ещё один громкий архитектурный скандал, последовавший за сносом зданий заброшенного хлебозавода. Воронежцы увидели, как подрядчик снял лепнину с фасада театра, а затем нашли в документах планы облицовки здания керамогранитом. Позже чиновники объяснили, что все оригинальные элементы восстановят, но стены перед этим собираются укрепить и утеплить.

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