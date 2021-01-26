Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Во всем мире с начала пандемии коронавируса общее число случаев заражения превысило 100 млн, сообщает 26 января статистический портал Worldometer.

Транспортировка тела человека, умершего от COVID-19. Иран (сс) Mohammad Mohsenifar. Fars News Agency

По данным портала, на данный момент в мире зарегистрировано 100 388 749 случаев заражения.

Кроме того, сайт утверждает, что с начала пандемии умерли 2 151 444 человека с диагнозом COVID-19.

Worldometer отмечает, что первое место в мире по числу заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 занимают США, где выявлено более 25,8 млн случаев заражения и умерло свыше 431 тыс. заболевших.

Второе место занимает Индия с 10,6 млн заражений и 153 тыс. смертей, на третьем находится Бразилия, где заразились 8,8 млн человек, из которых более 217 тыс. умерли.

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