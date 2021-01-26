Любляна, , 19:03 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 35 000 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 1652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 26 января.

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Регулярный образовательно-воспитательный процесс для детей, которые после закрытия соответствующих учреждений 26 октября 2020 года проходили дистанционное обучение, начался после того, как на прошлой неделе среднее количество ежедневных заражений снизилось до менее 1350, а число госпитализированных пациентов составило менее 1200, что было главным условием для открытия школ. Школы будут открыты в 9 из 12 провинций, то есть там, где стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

В Словении около 159 812 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3406 смертельных случаев.