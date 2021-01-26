Красногорск, , 19:25 — REGNUM В Подмосковье от уплаты взносов на капитальный ремонт освободили жителей домов, попавших под программу реновации. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области. Соответствующий закон подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Взносы на капремонт

Жители будут освобождены от обязанности перечислять взносы на капитальный ремонт с первого месяца года, в котором предполагается начать переселение, если более ранний срок не установлен постановлением областных властей.

При этом ранее уплаченные собственниками взносы будут использоваться при реализации программы комплексного развития территории жилой застройки.