Бразилиа, , 19:38 — REGNUM Бразилия временно ввела ограничения на перелеты из-за нового штамма COVID-19, сообщил 26 января DOU.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Все прямые рейсы из Южной Африки или рейсы, совершающие пересадку в странах этого региона, теперь запрещены в Бразилии. Похожие ограничения были установлены в декабре и распространялись на всех пассажиров и рейсы из Великобритании и Северной Ирландии. Такие меры направлены на предотвращение распространения нового штамма коронавируса, который был найден в этих странах.

Ограничение установлено «временно» и не имеет точного срока. Иностранцы и граждане, прибывающие из Южной Африки, Великобритании и Северной Ирландии или побывавшие в этих странах за последние 14 дней, должны будут пройти карантин в странах, которые Бразилия еще не внесла в список ограничений.

Напомним, что в декабре власти Южной Африки сообщили о новом штамме коронавируса, получившем название 501, V2.

Ученые считают, что именно новый штамм стал причиной второй волны COVID-19 в ЮАР осенью. Они также отметили, что молодые люди и подростки с большей вероятностью заражаются штаммом 501, V2.