Москва, , 18:22 — REGNUM Не меньше пятидесяти человек, вероятно, понесут уголовную ответственность за очевидные преступления, совершенные в ходе несанкционированных акций протеста 23 января, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Следующий шаг для многих задержанных на несанкционированных акциях протеста 23 января — уголовная ответственность. И думаю, на уголовную ответственность себе «заработали» не только два гражданина Калмыкии, но многие другие. Сейчас у нас приблизительно 3 700 задержанных в разных регионов по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Из этих 3 700 человек на уголовную ответственность себе заработали человек пятьдесят. Однозначно, это те, кто избивали полицейского в Санкт-Петербурге, провокатор из Приморья, уроженец Чечни, который в Москве бросался на полицейских. Все, кто воспользовались газовыми или перцовыми баллончиками. И, конечно, организаторы, типа Киры Ярмыш или Любови Соболь», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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