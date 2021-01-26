Челябинск, , 18:13 — REGNUM В Челябинской области снова начнут проводить диспансеризацию населения и профосмотры. Об этом заявила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Чиновница констатировала, что на Южном Урале чётко отмечен тренд на снижение выявляемости новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, снижается количество пневмоний. Всё это позволяет возвращать медицину к работе в плановом русле.

Осмотры и диспансеризация будут возобновлены с 1 февраля. Отметим, ранее они были приостановлены. Причиной стала пандемия коронавируксной инфекции.