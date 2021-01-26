Саранск, , 18:11 — REGNUM В Мордовии до настоящего момента первый и второй компоненты вакцины от коронавируса из первой, поступившей в республику, партии полностью реализованы, привито 2,7 тыс. человек. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов в эфире телеканала «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"На сегодняшний день 4711 — цифра дня, мы провакцинировали, и этот процесс продолжается. В ближайшие дни ожидаем еще 10 тыс. доз, пока внимательно смотрим. Конечно, вакцинируем только тех, кто не переболел, не встречался еще с этой заразой, до 18 лет детей не вакцинируем и тех, у кого есть противопоказания», — уточнил руководитель республики.

По словам Здунова, в республике для вакцинации открыт 41 прививочный пункт, кроме того, работают 17 мобильных точек вакцинации.

«То есть в отдаленные сельские населенные пункты, к пожилым людям мы сами ездим и осуществляем эту вакцинацию», — добавил он.

Здунов заверил, что сейчас в республике нет дефицита ни одного из необходимых для лечения пациентов с коронавирусом лекарственных средств. При этом не снижается и объем тестирования населения на коронавирус — в сутки проводится до 1,6 тыс. исследований.

Для того формирования коллективного иммунитета в Мордовии нужно привить 60% населения — это 394 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовию в минувшие выходные поступила партия вакцин от коронавируса в объеме около 15 тыс. доз. Записаться на вакцинацию в республике можно двумя способами. Граждане могут заполнить заявление на портале Госуслуг. В поликлиниках и амбулаториях формируются списки жителей республики с хроническими заболеваниями, людей старше 55 лет, а также медиков и педагогов.

Читайте также: В Мордовию поступило около 15 тыс. доз вакцины от коронавируса