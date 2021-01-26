Белград, , 18:27 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 488 поведённых ПЦР-тестов, выявили 2080 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 168 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 26 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 387 206, а количество смертельных случаев выросло до 3924 человек.

Президент Сербии Александр Вучич заявил утром 26 января, что в Сербию прибыло еще 10 000 вакцин против коронавируса, при этом до сих пор в стране привито 310 266 граждан.