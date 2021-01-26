Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Административное здание Эйзенхауэра — здание правительства США, расположенное к западу от Белого дома в столице Вашингтоне, округ Колумбия — превратится в центр вакцинации 26 января. Работники западного крыла Белого дома и совета национальной безопасности США придут в здание Эйзенхауэра получить вакцину от COVID-19. Об этом сообщил официальный источник Белого дома.

Медицинская служба Белого дома обеспечит вакциной Pfizer всех сотрудников с действующими документами. После инаугурации президента Джо Байдена большинство сотрудников начали работать удаленно. Новая администрация Белого дома ввела более строгие ограничения для предотвращения новых заражений коронавирусом.

Белый дом поспешил вакцинировать всех сотрудников, которые работают с важной информацией, потому что им нежелательно работать через интернет.

Некоторые работники, которые остались от администрации экс-президента Дональда Трампа, успели получить первую дозу вакцины при прошлом президенте.